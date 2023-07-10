ЦСКА предложил «Америке» около € 10 млн за Диего Вальдеса

Чилийский полузащитник мексиканской "Америки" Диего Вальдес может стать футболистом московского ЦСКА в летнее трансферное окно. Как сообщает источник, московский ЦСКА может оформить трансфер футболиста "Америки" Диего Вальдеса. Мексиканский клуб готов отпустить своего игрока в стан "армейцев", которые давно следят за полузащитником. Данная сделка оценивается в 9-10 млн евро.

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Ранее стало известно о том, что московский ЦСКА лишился своего полузащитника Хесуса Медины. "Армейцы" продали парагвайского футболиста в стан столичного "Спартака".