«Тоттенхэм» не примет предложения «Баварии» по Кейну

Английский «Тоттенхэм» не собирается принимать предложение «Баварии» по Гарри Кейну в размере € 80 млн, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

© Чемпионат.com

По информации источника, заявленной суммы будет недостаточно для осуществления сделки. Отмечается, что «Бавария» по-прежнему испытывает серьёзный интерес к английскому нападающему «шпор» и всё ещё надеется добиться прогресса в ходе переговоров с руководством «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что англичанине отклонили первоначальное предложение мюнхенского клуба по Кейну в размере € 70 млн. В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.