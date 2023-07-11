Массовая драка произошла после матча сборных США и Канады

Сборная США взяла верх над Канадой в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались американцы.
После матча состоялась драка, сообщает Marca. Причина – высокомерное поведение игроков сборной США, которые насмехались над соперником. Конфликт произошёл в подтрибунном помещении. Служба безопасности и тренерский персонал команд разнимали футболистов. Пока неизвестно, будут ли применены санкции.
В полуфинале турнира сборная США теперь встретится с Парагваем.
Золотой кубок КОНКАКАФ разыгрывается с 1963 года. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в финале 2021 года обыграла Мексику. Канада праздновала единственный успех в 2000-м.