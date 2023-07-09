Клаудиньо получил травму колена в матче с «Фенербахче»

«Зенит» лишился важного игрока.

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Из-за повреждения Клаудиньо не смог доиграть матч «Зенита» с «Фенербахче» в Кубке Pari Премьер. В начале игры, на 12-й минуте, полузащитник петербуржцев упал на газон после столкновения с двумя футболистами турецкой команды.

После получения медицинской помощи он продолжил игру, но на 23-й минуте сообщил тренерскому штабу о повреждении правого колена и лёг на газон. Его заменил Дмитрий Васильев.

Следующий матч «Зенита» состоится 15 июля против ЦСКА в Olimpbet Суперкубке России.

Напомним, что «Зенит» на турнире в Петербурге уже провёл две встречи. Сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» со счётом 3:1 и уступили «Црвене Звезде» со счётом 1:2.