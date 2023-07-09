Марио Фернандес вылетит в Россию, чтобы подписать контракт с новой командой

Защитник Марио Фернандес 10 июля вылетит в Россию, чтобы подписать контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Фернандес подпишет соглашение после прохождения медицинского обследования.

О возможном переходе Фернандеса в «Зенит» 6 июля сообщил бразильский журналист Алешандре Прецель. Сам игрок в своих многочисленных интервью не раз заявлял, что в России намерен выступать только за ЦСКА. В московской команде он провел 10 лет и трижды выигрывал чемпионат страны и один раз Кубок России.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. Его контракт с российским клубом истекает в 2024 году.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.