Экс-нападающий "Реала" Бэйл рассказал, почему завершил карьеру в 33 года

"Я очень доволен своей карьерой. С Уэльсом я также хочу дать время следующему поколению. Мне по-прежнему нравилось играть, но дошло до того, что я хотел проводить больше времени со своей семьей. Мои дети растут так быстро, что мне казалось, что я многое пропустил", — сказал Бэйл.

Последним клубом Бэйла стал американский "Лос-Анджелес". Также он выступал за "Саутгемптон", лондонский "Тоттенхэм". В составе "Реала" он стал трехкратным чемпионом Испании, а также пять раз выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Уэльса Бэйл провел 111 матчей, забив 41 мяч. Это лучший показатель среди игроков национальной команды за всю историю. В 2016 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы. На чемпионате мира 2022 года Уэльс не смог выйти из группы. После ухода из футбола Бэйл начал карьеру профессионального гольфиста.