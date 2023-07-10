В «Леванте» опровергли информацию об интересе к Черышеву

Пресс-служба «Леванте» отреагировала на информацию об интересе к российскому полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву.

© Спорт день за днем

«Переговоры с Денисом Черышевым? Мы ничего не знаем об этом. Наш клуб может подтвердить наличие переговоров только после их завершения. Пока – ничего нет», – приводит слова пресс-службы «Леванте» Sport24.

Черышев перешел в «Венецию» из «Валенсии» на правах свободного агента в августе 2022 года. В составе итальянской команды 32-летний полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Черышева в 1 млн евро. Его контракт с «Венецией» рассчитан до 30 июня 2024 года. На прошлой неделе журналист Анхель Гарсия сообщил в своих социальных сетях об интересе к Черышеву со стороны «Леванте». По данным источника, испанский клуб уже контактировал с представителями российского полузащитника по вопросу возможного трансфера.