Рыков объяснил, почему никогда не пошел бы в «Спартак»

«Никогда не пошел бы в «Спартак», даже за 10 млн евро» — Рыков
Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков заявил «РБ Спорт», что никогда не перешел бы в «Спартак».
— Конечно, я никогда не перешел бы в «Спартак». Вот у Антона Шунина было много предложений, но он остался в «Динамо». Меня в «Спартак» и «Зенит» не звали. Я за людей, которые преданы своему клубу. Деньги не на первом плане, ведь если ты давно в своей команде, то нужно в ней оставаться.
Пропала преданность? Можно вспомнить переход Данни в «Зенит» и Быстрова в «Спартак», поэтому нельзя говорить, что сейчас люди стали другими. Не думаю, что в ЦСКА или «Спартаке» у игроков ниже финансовые условия, и они из за этого переходят в команды соперников.
Я могу сказать, что не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов евро, — заявил Рыков.
Рыков в июне объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Он сообщил, что переходит на работу в структуре «Динамо».
Защитник выступал за »Динамо» в 2011–2014 и 2016–2020 годах. Последним клубом футболиста была столичная «Родина».