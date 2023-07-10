В «Аталанте» прокомментировали сообщения о возможной продаже Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико опроверг информацию, что клуб продолжает переговоры с «Торино» о продаже полузащитника Алексея Миранчука.

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«Это неправда. Мы не контактируем», — приводит слова Д'Амико Sport24.

Ранее сообщалось, что «Торино» вновь начал переговоры о трансфере футболиста в последние дни. Главный тренер туринцев Иван Юрич хотел бы вернуть их обоих. Миранчук же заинтересован в том, чтобы остаться в «Торино».