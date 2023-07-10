Защитник «Краснодара» переходит в «Ференцварош»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес близок к уходу из российского клуба. 28-летний эквадорец перейдёт в «Ференцварош».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, российский и венгерские клубы уже достигли принципиальной договорённости по трансферу Рамиреса. Сумма сделки, по утверждению Карпова, составит € 2 млн.
Стоит отметить, что Кристиан до переезда в Россию играл именно за «Ференцварош». Латиноамериканец выступал в составе венгерского клуба с 2015 по 2017 год.
Кристиан Рамирес выступает за «Краснодар» с января 2017 года. В 2021 году эквадорский футболист получил российский паспорт. Отметим, что его контракт с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 5 млн.