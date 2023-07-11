ПСЖ все еще надеется продлить контракт с Мбаппе

Французский «ПСЖ» все ещё надеется продлить контракт с 24-летним звёздным нападающим клуба Килианом Мбаппе, несмотря на все конфликты игрока с руководством, сообщает RMC Sport.

По информации источника, цель клуба после всех конфликтов с французским форвардом осталось той же- продлить контракт с футболистом до 2025 года. Парижский клуб намерен прагматично двигаться к своей цели. Тем не менее, несмотря на желание продлить контракт, «ПСЖ» также открыт и ко всем остальным вариантам. Парижане как могут предложить игроку новый контракт с улучшенными финансовыми условиями, так и готовы даже отпустить француза летом 2024 года. Руководство «ПСЖ» просто хочет наконец-то пообщаться с представителями игрока по поводу его будущего.

Встреча между представителями клуба и Мбаппе ещё не назначена. Окружение Килиана считает, что достаточно чётко изложило намерение игрока уйти из клуба летом 2024 года. Тем не менее, «ПСЖ» все ещё надеется достичь своей цели, поскольку один из представителей Мбаппе имеет отличные отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. В любом случае, стороны в скором времени должны провести переговоры.