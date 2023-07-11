Владимир Рыков рассказал, что нужно «Родине» для выхода в РПЛ

«Владелец «Родины» очень много времени уделяет клубу и любит футбол. Всё что нужно команде, она получает. «Родина» только прогрессирует. У него много команд есть. Также у Ломакина есть клуб в Дубае, в Латвии. И в России есть три команды и академия. У него много всего. Он ко всем относится одинаково и уделяет всем клубам одинаково внимания. У Ломакина нет любимчиков. У Сергея Александровича на всех сил хватает.