Суд отстранил от футбола экс-президента «Ювентуса» Аньелли ещё на 16 месяцев

Суд продлил его ещё на 16 месяцев из-за дела о махинациях с зарплатами игроков. Также Андреа должен заплатить штраф в размере € 60 тыс.

Напомним, в январе Федеральный апелляционный суд Италии вынес приговор в отношении бывшего руководства «Ювентуса». Бывший директор команды Фабио Паратичи отстранён от футбольной деятельности на два с половиной года, экс-президент Андреа Аньелли – на два года, столько же не сможет работать в футбольной сфере Маурицио Арривабене. Другие экс-директора «зебр», Федерико Керубини и Павел Недвед, отстранены на один год и четыре месяца и на восемь месяцев соответственно.