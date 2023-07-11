Суд отстранил от футбола экс-президента «Ювентуса» Аньелли ещё на 16 месяцев

Суд отстранил от футбола бывшего президента «Ювентуса» Аньелли ещё на 16 месяцев
Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли получил новый срок отстранения от футбола, сообщает ANSA.
Суд продлил его ещё на 16 месяцев из-за дела о махинациях с зарплатами игроков. Также Андреа должен заплатить штраф в размере € 60 тыс.
Прокурор требовал для бывшего президента «Ювентуса» 20 месяцев отстранения.
Напомним, в январе Федеральный апелляционный суд Италии вынес приговор в отношении бывшего руководства «Ювентуса». Бывший директор команды Фабио Паратичи отстранён от футбольной деятельности на два с половиной года, экс-президент Андреа Аньелли – на два года, столько же не сможет работать в футбольной сфере Маурицио Арривабене. Другие экс-директора «зебр», Федерико Керубини и Павел Недвед, отстранены на один год и четыре месяца и на восемь месяцев соответственно.