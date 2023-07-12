Головин отреагировал на переход Кузяева в чемпионат Франции

Футболист «Монако» Головин прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр», отметив, что этому трансферу можно порадоваться, передает «Спорт-Экспресс».
«Конечно, всегда хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов. Можно только порадоваться этому. В любом случае, надеюсь, что Далер сможет проявить», — сказал Головин.
Контракт Кузяева с «Зенитом» истек 30 июня. С того момента он пребывал в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне полузащитник провел 26 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Вместе с «Зенитом» Кузяев в прошлом сезоне стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
«Гавр» в завершившемся сезоне Лиги 2 занял третье место, что позволило команде подняться в элитный дивизион. «Гавр» никогда не становился чемпионом Франции, а наивысшим достижением клуба является третье место в Лиге 1 сезона-1950/51.