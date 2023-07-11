Ребров высказался об уходе Кофрие из "Спартака"

Ребров – об уходе Кофрие из "Спартака": все остались в выигрыше: и Макс, и "Клермон", и мы
Технический координатор московского "Спартака" Артем Ребров раскрыл детали перехода экс-защитника красно-белых Максимилиано Кофрие в стан французского "Клермона".
– Понимали, что Макс не будет играть в основе. Тренер сказал честно: "Ты не в числе первых двух, но будешь получать игровое время на Кубок". Пообщались с агентом и поняли, что игрока такое не устраивает. По Максу было два предложения: "Маккаби" и "Клермон". Французский вариант Кофрие был ближе, оставалось только по зарплате договориться: что мы покрываем, что на себя берет "Клермон". Тогда же обсудили и сумму выкупа. Макс был доволен, из-за семейных обстоятельств ему было важно вернуться поближе к дому. В итоге все остались в выигрыше: и Макс, и "Клермон", и "Спартак", – передает слова Реброва Sports.ru.
26-летний Максимилиано Кофрие стал футболистом московского "Спартака" в августе 2021 года. Красно-белые приобрели бельгийского игрока из клуба "Сент-Труйден". По версии интернет-портала Transfermarkt, тогда российская команда заплатила за защитника 2,5 миллиона евро. В августе 2022 года Кофрие был арендован французским "Клермоном" на один сезон. В июле 2023 года клуб из города Клермон-Ферран выкупил Максимилиано (по данным все того же ресурса Transfermarkt, сумма трансфера составила 3,50 миллиона евро). Французский коллектив заключил с экс-центрбеком красно-белых соглашение, рассчитанное до 30 июня 2026 года.
В составе московского "Спартака" Максимилиано Кофрие в общей сложности провел 26 матчей. Он не отметился голами, но при этом записал в собственный актив 1 результативную передачу.