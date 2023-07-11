Ребров высказался об уходе Кофрие из "Спартака"

– Понимали, что Макс не будет играть в основе. Тренер сказал честно: "Ты не в числе первых двух, но будешь получать игровое время на Кубок". Пообщались с агентом и поняли, что игрока такое не устраивает. По Максу было два предложения: "Маккаби" и "Клермон". Французский вариант Кофрие был ближе, оставалось только по зарплате договориться: что мы покрываем, что на себя берет "Клермон". Тогда же обсудили и сумму выкупа. Макс был доволен, из-за семейных обстоятельств ему было важно вернуться поближе к дому. В итоге все остались в выигрыше: и Макс, и "Клермон", и "Спартак", – передает слова Реброва Sports.ru.