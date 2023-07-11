Группа «Ленинград» выступит на открытии Суперкубка России
Рок-коллектив «Ленинград» выступит на открытии Суперкубка России. Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.
«Перед матчем между «Зенитом» и ЦСКА группировка исполнит одну из главных своих песен — WWW», — добавляется в сообщении.
Помимо «Ленинграда», на Суперкубке выступит группа «Монгол Шуудан». Рокеры исполнят известную композицию коллектива «Москва», которая вдохновлена стихами поэта Сергея Есенина.
15 июля «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок России на «Ак Барс Арене» в Казани.
В июне сообщалось, что на фронтмена «Ленинграда» Сергея Шнурова подали в суд из-за использования чужого фото в клипе. Инициатором иска оказался фотограф Александр Попов. Он утверждает, что фотографию самолета SSJ100 его авторства Шнуров использовал в клипе «Наша экономика» без согласия. Мужчина требует с лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова 1,4 млн рублей. Попов отметил, что требует такую сумму со Шнурова для оплаты услуг юристов, а также компенсации из-за нарушения авторских прав.