Группа «Ленинград» выступит на открытии Суперкубка России

«Перед матчем между «Зенитом» и ЦСКА группировка исполнит одну из главных своих песен — WWW», — добавляется в сообщении.

В июне сообщалось, что на фронтмена «Ленинграда» Сергея Шнурова подали в суд из-за использования чужого фото в клипе. Инициатором иска оказался фотограф Александр Попов. Он утверждает, что фотографию самолета SSJ100 его авторства Шнуров использовал в клипе «Наша экономика» без согласия. Мужчина требует с лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова 1,4 млн рублей. Попов отметил, что требует такую сумму со Шнурова для оплаты услуг юристов, а также компенсации из-за нарушения авторских прав.