Анчелотти предстанет перед судом по обвинению в налоговых махинациях

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти близок к тому, чтобы представь перед судом по обвинению в налоговых махинациях. Итальянский тренер обвиняется в том, что в 2014 году скрыл от налогов сумму в € 400 тыс, которые были получены от имиджевых прав, сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

© GETTY IMAGES

Несмотря на то, что судья решил, что Карло не задекларировал сумму денег из имиджевых прав, расследование доказало, что Анчелотти абсолютно не виновен во втором правонарушении, которое приписывает ему казначейство, якобы произошедшее в 2015 году.