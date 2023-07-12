«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в контрольном матче

Сегодня, 12 июля, состоялся контрольный матч, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «УТБ Рубин» в Казани и завершилась минимальной победой «Крыльев» со счётом 1:0.

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Победный и единственный мяч в игре оформил в первом тайме Никита Хлусов. После перерыва голов в игре так и не случилось.

Отметим, что второй матч между этими же командами началась сразу же после первого в 14:00 мск. Она пройдёт в закрытом режиме.