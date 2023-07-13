Каряка: «Спартак» приобрел больше от трансфера Медины, чем ЦСКА

Экс-игрок «Бенфики» Андрей Каряка высказался о трансфере полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак». Контракт парагвайца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Безусловно, переходы из ЦСКА в «Спартак» — большая редкость. Конечно, он хороший игрок. От этой ситуации больше выиграли красно-белые. «Спартак» приобрёл качественного игрока, а армейцы потеряли, пусть и выручили за него деньги. Сезон покажет, кто получил больше выгоды», — цитирует Каряку «Евро Футбол.Ру».
Хесус выступал за красно-синих с января 2022 года. Суммарно за ЦСКА он провёл 45 матчей, забил 12 мячей и 10 раз ассистировал партнёрам. За трансфер парагвайца армейцы получили € 6 млн. Ещё € 1 млн «Спартак» переведёт в случае успешного выступления Медины.