Каряка: «Спартак» приобрел больше от трансфера Медины, чем ЦСКА

«Безусловно, переходы из ЦСКА в «Спартак» — большая редкость. Конечно, он хороший игрок. От этой ситуации больше выиграли красно-белые. «Спартак» приобрёл качественного игрока, а армейцы потеряли, пусть и выручили за него деньги. Сезон покажет, кто получил больше выгоды», — цитирует Каряку «Евро Футбол.Ру».