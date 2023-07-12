Швейцарский голкипер мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер близок к переходу в «Интер», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

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По информации Скиры, переговоры между клубами о трансфере вратаря пройдут уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что приблизительная цена, на которую стороны будут ориентироваться в переговорах — € 6 млн. В планах «Интера» остаётся также подписание 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина из «Шахтёра», который вместе с Зоммером может заменить Онана и покинувшего команду этим летом по истечении контракта Самира Хандановича.