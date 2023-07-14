Количество подписчиков клуба "Интер Майами" выросло в десять раз после прихода Месси

Количество подписчиков клуба "Интер Майами" выросло в десять раз после прихода в команду игрока сборной Аргентины Лионеля Месси, передает The Athletic.

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Месси перешел в "Интер Майами" 7 июня. На страницу клуба в Instagram в этот день были подписаны 900 тысяч человек. В течение 24 часов число подписчиков достигло 4,5 млн. Сейчас на клуб подписаны 8,6 миллиона человек. По этому показателю "Интер Майами" опережают только пять американских спортивных команд.

Все эти команды играют в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). "Чикаго Буллз" имеет 9,8 млн подписчиков, "Кливленд Кавальерс" (12,4 млн), "Лос-Анджелес Лейкерс" (22,8 млн), "Голден Стэйт Уорриорс" (30,8 млн). 3 июня Месси провел последний матч в составе "Пари Сен-Жермен", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в "Интер Майами" в качестве свободного агента.