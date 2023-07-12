Думбия: переход в «Рому» из ЦСКА – не ошибка

«Переезжать в другую страну всегда непросто. Нужно время на адаптацию. Да и не соглашусь с тем, что в Европе у меня не получилось. Всё-таки до приезда в Россию я провёл два шикарных сезона в Швейцарии.



В Италию я приехал после 10-дневного отпуска и не был готов физически. Но на меня рассчитывали как на основного нападающего. Тогда все атакующие футболисты «Ромы», включая Тотти, сломались. Играть было некому. Мне не хватило времени на подготовку. Это и помешало показать всё, на что способен.



Нет, переход в «Рому» — не ошибка. На тот момент в российском чемпионате я себя исчерпал. Достиг максимума и хотел попробовать где-то ещё. Для меня это был некий челлендж», — приводит слова Думбии «Спорт-Экспресс».