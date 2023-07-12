Защитник «Оренбурга» Гойкович высказался о России и Путине

Защитник «Оренбурга» Гойкович о России и Путине: «Одна из сильнейших стран мира, один из сильнейших президентов в мире»
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о Владимире Путине.
– Я не сильно слежу за политикой в России. Знаю только Путина.
– Что про него знаете?
– Я знал про него еще до приезда в Россию. Одна из сильнейших стран мира, один из сильнейших президентов в мире. О нем пишут везде каждый день.
Как в Боснии говорят журналисты, он очень секретный человек, так что много информации о нем у меня нет, – сказал боснийский футболист.
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