Месси ответил, когда завершит карьеру

«В силу моего возраста завершение карьеры не так уж и далеко. Не могу сказать, когда точно настанет этот момент. Я просто живу и наслаждаюсь моментом», — сказал Месси.

3 июня Месси провел последний матч в составе «Пари Сен-Жермен», выйдя на поле против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

До «ПСЖ» Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе сине-грантовых он десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.