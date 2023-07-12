Стало известно об угрозах «Зенита» бразильским игрокам команды

«Мне не понравилось их отношение. Я им об этом сообщил. Я понимаю ситуацию, но я поговорил с их менеджером. Руководители «Зенита» давили на игроков, они были очень тверды, угрожали разорвать контракт. Это было серьёзное давление, но я был расстроен их решением отказаться от сборной Бразилии», — приводит слова Паулисты ESPN Brasil.