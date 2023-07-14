Женская сборная России по футболу разгромила команду Ирана

Женская сборная России со счетом 4:0 обыграла команду Ирана в товарищеской встрече. Матч прошел в Казани на стадионе "Центральный" в пятницу в присутствии 5 840 зрителей.

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В составе победителей отличились Алсу Абдуллина (28-я минута), Анна Беломытцева (38, с пенальти), Валерия Бизенкова (42) и Наталья Машина (83).

Футболистки сборных России и Ирана впервые в истории встретились друг с другом. Команды сыграют еще один матч 18 июля. Встреча пройдет в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.