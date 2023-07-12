«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» и стала победителем Кубка Pari Премьер
Завершился матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались «Фенербахче» и «Црвена Звезда». Игра проходила на стадионе «Смена СДЮШОР – Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. В результате, «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 3:1.
В составе сербской команды отличились Питер Олайинка, Мирко Иванич и Владимир Лучич.
С этой победой «Црвена Звезда» заняла первое место в турнирной таблице Кубка с девятью очками и стала недосягаемой для своих конкурентов. «Зенит» занял второе место с пятью очками, а «Фенербахче» оказался на третьем месте с одним очком. Турецкой команде предстоит провести последний матч турнира против «Нефтчи», который запланирован на 15 июля.
Напомним, что в предыдущих матчах «Зенит» победил «Нефтчи» со счётом 3:1, потерпел поражение от «Црвене Звезде» со счётом 1:2, а в последней игре выиграл у «Фенербахче» в серии пенальти после ничейного результата в основное время (0:0).