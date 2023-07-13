Стала известна дата выписки легенды "Спартака" Гаврилова

Известный в прошлом футболист Юрий Гаврилов, который выступал за московский "Спартак" и сборную СССР, будет переведен в институт головного мозга. Об этом ТАСС рассказал сын экс-игрока Василий Гаврилов.

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"Юрий Васильевич набирается сил, все процедуры делают, в пятницу, 14 июля, должны его выписать и перевести в институт головного мозга", - заявил Гаврилов-младший.

Бывшего футболиста перевели в реабилитационный центр 23 июня. Ветеран "Спартака" попал в реанимацию 30 мая. На следующий день сын Гаврилова сообщил, что его отец перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи и проведет в реанимации еще пару дней.