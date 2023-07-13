«Зенит» покинул вратарь Одоевский

Вратарь петербургского «Зенита» Даниил Одоевский перешел на правах аренды в астраханский «Волгарь». Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
«Одоевский направляется в аренду в «Волгарь», — заявил Медведев.
В минувшем сезоне 20-летний Одоевский провел за сине-бело-голубых пять матчей во всех турнирах и пропустил один мяч, отстояв на ноль в четырех поединках.
Текущий контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
Всего за петербургский клуб Одоевский провел 11 матчей. За время пребывания в основном составе «Зенита» голкипер трижды стал чемпионом России и три раза выигрывал Суперкубок России.
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