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«Зенит» покинул голкипер Одоевский

Вратарь петербургского «Зенита» Даниил Одоевский перешел на правах аренды в астраханский «Волгарь». Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Зенит» покинул вратарь Одоевский
© РИА Новости

«Одоевский направляется в аренду в «Волгарь», — заявил Медведев.

В минувшем сезоне 20-летний Одоевский провел за сине-бело-голубых пять матчей во всех турнирах и пропустил один мяч, отстояв на ноль в четырех поединках.

Текущий контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Всего за петербургский клуб Одоевский провел 11 матчей. За время пребывания в основном составе «Зенита» голкипер трижды стал чемпионом России и три раза выигрывал Суперкубок России.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поставил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в один ряд со Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

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