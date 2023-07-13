Датчанин Абильгор на русском языке попрощался с болельщиками «Рубина»
Бывший полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор попрощался с болельщиками казанского клуба на русском языке.
В среду, 12 июля, 27 летний датчанин перешел в итальянский «Комо».
— Дорогие болельщики «Рубина», с первого дня в этом клубе я почувствовал себя как дома. «Рубин» — это важная часть моей жизни. Я здесь вырос как игрок и как личность. «Рубин» навсегда останется в моем сердце. Спасибо тренерам, персоналу и болельщикам. Мы — «Рубин», нас не остановить! — сказал Абильдгор в видеообращении, опубликованном в Telegram канале «Рубина».
Абильгор пополнил состав «Рубина» в феврале 2020 года, перейдя из датского из «Ольборга». Всего на счету полузащитника 62 матча за казанцев.
Минувший сезон датчанин провел в аренде в шотландском «Селтике» и итальянской «Вероне». Его контракт с «Рубином» был рассчитан до лета 2024 года.
В первом туре МИР РПЛ «Матч ТВ» в прямом эфире покажет три матча «Локомотив» — «Рубин» (22 июля, 17:15 мск), «Ахмат» — «Крылья Советов» (22 июля, 19:45 мск) и «Сочи» — «Балтика» (23 июля, 19:45 мск). Трансляции игр лиги также можно смотреть на тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.