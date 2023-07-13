Датчанин Абильгор на русском языке попрощался с болельщиками «Рубина»

— Дорогие болельщики «Рубина», с первого дня в этом клубе я почувствовал себя как дома. «Рубин» — это важная часть моей жизни. Я здесь вырос как игрок и как личность. «Рубин» навсегда останется в моем сердце. Спасибо тренерам, персоналу и болельщикам. Мы — «Рубин», нас не остановить! — сказал Абильдгор в видеообращении, опубликованном в Telegram канале «Рубина».