«Спартак» получил от «Вест Хэма» деньги за аренду Алекса Крала

Алекс Крал присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из пражской «Славии» за € 10 млн. В сезоне-2022/2023 25-летний чешский хавбек выступал за немецкий «Шальке» на правах аренды, приняв участие в 29 матчах чемпионата Германии и отдав одну результативную передачу. Ранее он также выступал на правах аренды за лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чешского полузащитника в € 5,5 млн.