Полузащитник «Реала» Себальос получил травму

Себальос перешел в «Реал» в 2017 году, подписав контракт на шесть лет. C 2019 по 2021 год игрок пробыл в аренде в лондонском «Арсенале», после чего вернулся в расположение «сливочных». В прошлом сезоне 26 летний хавбек провел 46 матчей за клуб во всех турнирах, забил один мяч и отдал девять результативных передач.