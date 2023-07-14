Экс-тренер сборной России заявил, что не понимает играющих в «Зените» россиян

«Единственное, не понимаю многих российских игроков в «Зените». Ты не играешь на протяжении сезона и доволен этим, потому что идут хорошие финансы. Конечно, это решает каждый футболист для себя. У всех своя судьба, но если спросить меня — я бы так не смог.



Но если игрока это устраивает — сидеть на лавочке, получать хорошие деньги и соглашаться с этой ролью, это его выбор. Мне ближе ребята, которые с амбициями», — сказал Бородюк.