Экс-тренер сборной России заявил, что не понимает играющих в «Зените» россиян

Экс-тренер сборной России Бородюк о россиянах в "Зените": не понимаю их, я бы так не смог
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк признался, что не смог бы, как российские игроки «Зенита», сидеть на скамейке запасных и получать зарплату. Его слова передает «Матч ТВ».
«Единственное, не понимаю многих российских игроков в «Зените». Ты не играешь на протяжении сезона и доволен этим, потому что идут хорошие финансы. Конечно, это решает каждый футболист для себя. У всех своя судьба, но если спросить меня — я бы так не смог.
Но если игрока это устраивает — сидеть на лавочке, получать хорошие деньги и соглашаться с этой ролью, это его выбор. Мне ближе ребята, которые с амбициями», — сказал Бородюк.
Чемпионом в минувшем сезоне стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».
15 июля «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России. Встреча состоится в Казани. Начало матча в 17:00 по московскому времени.
Чемпионат России сезона-2023/24 стартует 21 июля.