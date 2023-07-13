«Ювентус» объявил о начале процедуры выхода из проекта Суперлиги

Туринский «Ювентус» на сайте объявил о начале процедуры выхода из проекта футбольной Суперлиги. «Ювентус» в начале июня сообщил, что планирует обсудить выход из Суперлиги с двумя другими клубами проекта — «Барселоной» и мадридским «Реалом».
— По итогам этих обсуждений и с учетом существующих разногласий в интерпретации соответствующих контрактных условий, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что он начал процедуру выхода из проекта. При этом «Ювентус» признает, что в соответствии с применимыми условиями его выход будет завершен и вступит в силу только при условии предварительного разрешения со стороны «Реала», «Барселоны» и остальных клубов, участвующих в проекте Суперлиги, — говорится в заявлении «бьянконери».
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». Впоследствии на фоне критики девять клубов, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», отказались от участия в проекте.
В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. Одним из инициаторов создания Суперлиги был Андреа Аньелли, который покинул пост президента «Ювентуса» в ноябре прошлого года.