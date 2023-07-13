«Ювентус» объявил о начале процедуры выхода из проекта Суперлиги

— По итогам этих обсуждений и с учетом существующих разногласий в интерпретации соответствующих контрактных условий, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что он начал процедуру выхода из проекта. При этом «Ювентус» признает, что в соответствии с применимыми условиями его выход будет завершен и вступит в силу только при условии предварительного разрешения со стороны «Реала», «Барселоны» и остальных клубов, участвующих в проекте Суперлиги, — говорится в заявлении «бьянконери».