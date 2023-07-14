Источник: «Зенит» не объявляет о переходе Фернандеса из-за его лишнего веса

Стала известна причина, из-за которой санкт-петербургский «Зенит» не спешит с объявлением о переходе в команду бразильского защитника Марио Фернандеса. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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По информации источника, проблема в физической форме футболиста. Из-за долгого простоя вне профессионального футбола Фернандес набрал лишний вес, и из-за этого «Зенит» не хочет представлять его публике в имеющемся виде. Сейчас бразилец усердно занимается весом, чтобы о его переходе можно было объявить официально.