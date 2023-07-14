«Зенит» не получал предложений по Клаудиньо

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что «Фламенго» сделал предложение по полузащитнику Клаудиньо.
«У нас не было никаких предложений. Это всё слухи и фейки», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что «Фламенго» готов заплатить за 26-летнего игрока € 15 млн в виде 10 траншей по € 1,5 млн.
Клаудиньо выступал за «Коринтианс», «Ред Булл Брагантино». В 2021 году он завоевал олимпийское золото вместе со сборной Бразилии, после чего за € 12 млн перебрался в «Зенит». За питерский клуб полузащитник отыграл 61 матч, забил 15 мячей и 17 раз ассистировал партнёрам. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года.