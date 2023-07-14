Сербский защитник «Сочи» Миладинович больше не считается легионером в России

28-летний Миладинович играет в России с 2018 года. Тогда защитник перешёл в «Сочи», за который и выступал всё это время, не считая аренду в «Пари Нижний Новгород» в сезоне 2021/2022. Контракт серба с сочинцами рассчитан до июня 2024 года.