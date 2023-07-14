Боярский назвал фаворита матча за Суперкубок России

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью Legalbet заявил, что ждет от петербургского «Зенита» победы в матче за Суперкубок России против столичного ЦСКА.
По его словам, команда под руководством Сергея Семака на данный момент выглядит сильнее своих оппонентов.
«Я жду победы «Зенита», как обычно. Я не сомневаюсь, что команда готова обыграть ЦСКА. Это вообще не та команда, которая готова создать трудности для наших игроков.
Не приелись ли мне постоянные победы «Зенита»? Нет, сложно себе представить человека, который бы страдал от побед», — заявил Боярский.
Игра за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля в Казани. Стартовый свисток на «Ак Барс Арене» прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Обе команды по семь раз побеждали в этом турнире.