Боярский назвал фаворита матча за Суперкубок России

«Я жду победы «Зенита», как обычно. Я не сомневаюсь, что команда готова обыграть ЦСКА. Это вообще не та команда, которая готова создать трудности для наших игроков.



Не приелись ли мне постоянные победы «Зенита»? Нет, сложно себе представить человека, который бы страдал от побед», — заявил Боярский.