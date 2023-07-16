Стало известно, сколько времени нужно Марио Фернандесу, чтобы набрать форму

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, что защитнику Марио Фернандесу нужно от трех недель, чтобы набрать форму в петербургском «Зените», передает «Матч ТВ».
«Марио нужно от трех недель до месяца, чтобы быть готовым к матчам РПЛ. Дело не в том, что он толстый, это неправда, просто он долго не играл. Ему нужно время», — сказал Алейшо.
О возможном переходе Фернандеса в «Зенит» 6 июля сообщил бразильский журналист Алешандре Прецель. Сам игрок в своих многочисленных интервью не раз заявлял, что в России намерен выступать только за ЦСКА. В московской команде он провел 10 лет и трижды выигрывал чемпионат страны и один раз Кубок России.
Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.
Ранее в «Зените» отреагировали на новость о задержке трансфера Фернандеса из-за лишнего веса.