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Артём Мамин: «Урал» хочет попасть как минимум в первую восьмёрку

Центральный защитник «Урала» Артём Мамин оценил прошлый сезон екатеринбуржской команды.

Мамин: «Урал» хочет попасть как минимум в первую восьмерку
© Чемпионат.com

«Учитывая то, как мы начинали тот сезон, для нас он сложился удачно. Если этот момент отбросить, то мы стремимся быть выше, хотим попасть как минимум в первую восьмёрку. Есть хороший пример того же «Ахмата». Нам не хватило свежести, длины скамейки. Были моменты в прошлом сезоне, когда у нас вылетали по три футболиста из-за карточек или из-за травм. Поэтому причина в глубине состава и в везении.

У нас ситуация в чемпионате была на тоненького, мы были очень близко к стыковым матчам, поэтому концентрации на Кубке точно не было. Команда старалась в двух турнирах выступить хорошо. Каждая следующая игра для нас была важна», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».

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