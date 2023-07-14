Мамин: «Урал» хочет попасть как минимум в первую восьмерку

«Учитывая то, как мы начинали тот сезон, для нас он сложился удачно. Если этот момент отбросить, то мы стремимся быть выше, хотим попасть как минимум в первую восьмёрку. Есть хороший пример того же «Ахмата». Нам не хватило свежести, длины скамейки. Были моменты в прошлом сезоне, когда у нас вылетали по три футболиста из-за карточек или из-за травм. Поэтому причина в глубине состава и в везении.



У нас ситуация в чемпионате была на тоненького, мы были очень близко к стыковым матчам, поэтому концентрации на Кубке точно не было. Команда старалась в двух турнирах выступить хорошо. Каждая следующая игра для нас была важна», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».