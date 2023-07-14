Агент Фернандеса оценил новость о лишнем весе футболиста

Агент бразильского защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду оценил новость о лишнем весе футболиста. Его слова приводит РИА Новости.

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«Ложь. Это просто смешно», — заявил агент.

Ранее 14 июля Telegram-канал «Мутко против» заявил, что петербургский «Зенит» откладывает презентацию Фернандеса из-за проблем с весом у игрока. Отмечалось, что в данный момент футболист усиленно работает над похудением.

6 июля журналист Иван Карпов заявил, что 32-летний бразилец договорился с петербургской командой о двухлетнем контракте. Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА. В 2023 году защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.