Корнеев: для меня мерзко, что Фернандес дал слово и не сдержал его

«Если между сторонами действовала джентльменская договорённость, Фернандес, нарушив её, поступил очень некрасиво. Раз человек дал слово, обязан был его держать. Мы ведь говорим об игроке, которого ЦСКА воспитал не только в футбольном, но и в человеческом плане. Десять лет карьеры оказались забыты в одно мгновение. Для меня это мерзко, что Марио пошёл на поводу у агента», — цитирует Корнеева RT.