Корнеев: для меня мерзко, что Фернандес дал слово и не сдержал его

Марио сменил красно-синие цвета.
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о подписании клубом из Санкт-Петербурга экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
«Если между сторонами действовала джентльменская договорённость, Фернандес, нарушив её, поступил очень некрасиво. Раз человек дал слово, обязан был его держать. Мы ведь говорим об игроке, которого ЦСКА воспитал не только в футбольном, но и в человеческом плане. Десять лет карьеры оказались забыты в одно мгновение. Для меня это мерзко, что Марио пошёл на поводу у агента», — цитирует Корнеева RT.
Напомним, «Зенит» заплатил агенту Фернандеса в 8 раз больше, чем предлагал ЦСКА.
Ранее стало известно, что сине-бело-голубые отложили подписание контракта с Марио из-за лишнего веса футболиста.