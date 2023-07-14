Оправданный по делу об изнасиловании Менди хочет начать восстанавливать свою жизнь

«Прошло почти три года с того момента, как полиция начала свое расследование. Господин Менди старался держаться, но судебные тяжбы давали знать о себе.



Он благодарит всех, кто поддерживал его на протяжении этого времени, и теперь просит оставить его в покое, чтобы он мог начать заново строить свой жизнь», — заявила Уитмор.