Оправданный по делу об изнасиловании Менди хочет начать восстанавливать свою жизнь

Дженни Уитмор, адвокат бывшего защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, заявила, что ее клиент после получения оправдательного вердикта по делу об изнасиловании от суда присяжных хочет начать жизнь с чистого листа. Ее слова приводит Manchester Evening News.
По ее словам, 28-летнему футболисту потребуется время, чтобы полноценно вернуться в социум.
«Прошло почти три года с того момента, как полиция начала свое расследование. Господин Менди старался держаться, но судебные тяжбы давали знать о себе.
Он благодарит всех, кто поддерживал его на протяжении этого времени, и теперь просит оставить его в покое, чтобы он мог начать заново строить свой жизнь», — заявила Уитмор.
14 июля французский футболист был признан невиновным по делу о попытке изнасилования в октябре 2020 года и одному эпизоду изнасилования в октябре 2018 года.
Таким образом, суд полностью оправдал Менди по всем эпизодам.
Ранее чемпион мира по футболу Ромарио был экстренно госпитализирован в Бразилии.