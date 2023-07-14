С Менди сняли обвинения в изнасиловании
С Менди сняли обвинения в изнасиловании
В Честерском суде (Великобритания) состоялись слушания по делу 28-летнего французского защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвиняли в семи случаях изнасилования, а также в одном случае домогательства и сексуального насилия. Ранее суд снял обвинения по первым семи пунктам, а сегодня было вынесено решение по двум оставшимся. По информации издания The Guardian, Менди был признан невиновным в одном пункте обвинения в изнасиловании и одном пункте обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, все обвинения против бывшего футболиста были сняты.
Напомним, в январе 2023 года Менди был оправдан от шести пунктов обвинения в изнасиловании и одного пункта обвинения в сексуальном насилии. Ранее также французский футболист был оправдан по одному эпизоду обвинений со стороны двух девушек, которые утверждали, что Менди изнасиловал их на одной из вечеринок.