С Менди сняли обвинения в изнасиловании

В Честерском суде (Великобритания) состоялись слушания по делу 28-летнего французского защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвиняли в семи случаях изнасилования, а также в одном случае домогательства и сексуального насилия. Ранее суд снял обвинения по первым семи пунктам, а сегодня было вынесено решение по двум оставшимся. По информации издания The Guardian, Менди был признан невиновным в одном пункте обвинения в изнасиловании и одном пункте обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, все обвинения против бывшего футболиста были сняты.