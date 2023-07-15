Роналду включили в Книгу рекордов Гиннесса

Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года.

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Роналду был включен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен с самым большим заработком за год. Об этом сообщается на сайте организации.

Португалец в третий раз и впервые с 2017-го года возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии издания Forbes.

В 2023 году доход Роналду составит 136 миллионов долларов. При этом 90 миллионов игрок заработал вне пределов футбольного поля.