Роналду включили в Книгу рекордов Гиннесса

Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен
Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года.
Роналду был включен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен с самым большим заработком за год. Об этом сообщается на сайте организации.
Португалец в третий раз и впервые с 2017-го года возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии издания Forbes.
В 2023 году доход Роналду составит 136 миллионов долларов. При этом 90 миллионов игрок заработал вне пределов футбольного поля.
Совсем немного проиграл португальцу чемпион мира 2022 года Лионель Месси. За 2-23 год аргентинец заработает 130 миллионов евро. Бронза у французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе - 120 миллионов долларов.