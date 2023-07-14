Друг осужденного за поножовщину Промеса вступился за Менди
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Нидерландов Мемфис Депай заявил, что оправданному по делу об изнасилованию экс-игроку «Манчестер Сити» Бенжамену Менди после снятия обвинений будет сложно вернуться к привычному образу жизни.
«Все дела прекращены. И что мы будем делать? Кто поможет нашему брату вернуться? Кто ответит за ущерб, причиненный его имени? Как ему вернуть свою карьеру? Многолетний труд ради того, чтобы профессионально играть в футбол — и что теперь?
Кто встанет на нашу защиту в трудную минуту, а не тогда, когда ущерб уже нанесен?
Не отворачивайтесь, люди», — написал Депай в Twitter.
14 июля французский футболист был признан невиновным по делу о попытке изнасилования в октябре 2020 года и одному эпизоду изнасилования в октябре 2018 года.
Таким образом, суд полностью оправдал Менди по всем эпизодам.
Ранее чемпион мира по футболу Ромарио был экстренно госпитализирован в Бразилии.