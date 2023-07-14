Друг осужденного за поножовщину Промеса вступился за Менди

«Все дела прекращены. И что мы будем делать? Кто поможет нашему брату вернуться? Кто ответит за ущерб, причиненный его имени? Как ему вернуть свою карьеру? Многолетний труд ради того, чтобы профессионально играть в футбол — и что теперь?



Кто встанет на нашу защиту в трудную минуту, а не тогда, когда ущерб уже нанесен?



Не отворачивайтесь, люди», — написал Депай в Twitter.