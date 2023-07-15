Каникулы закончились: российский футбол начинает новый сезон

Это традиция — все начинается матчем за Суперкубок, чтобы через неделю взяла разгон уже и премьер-лига. Первый трофей сезона оспаривают обладатель Кубка — ЦСКА — и чемпион — несменяемый пять лет подряд питерский «Зенит». Этот дуэт участвует в программе Суперкубка России в четвертый раз: в 2011-м и 2016-м побеждали питерцы, в 2013-м — армейцы.

© Михаил Солунин/ТАСС

В межсезонье, кроме привычных тренировок и сборов, команды пошумели и на трансферном рынке. Но шум у каждого получился свой, особенный. Сине-бело-голубые продали во Францию Далера Кузяева (сумма сделки с клубом «Гавр» — 10 млн евро) и купили бразильца Ду Кейроса за чуть меньшие деньги. После чего заняли второе место на международном турнире с участием «Црвены Звезды», «Фенербахче» и «Нефтчи».

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В это же время их сегодняшний соперник продуцировал новости с оттенком желтизны, потому как участвовал в двух скандальных соглашениях. Вначале Марио Фернандес — символ современного ЦСКА — сменил родной, по сути, клуб на все тот же «Зенит». После чего еще один армеец — Хесус Медина — шокировал фанатов переходом в «Спартак». Вы только вдумайтесь: цээсковец уходит в «Спартак». То, что такие трансферы считаются моветоном, известно любому, поэтому их не было целых 29 лет — с тех пор, как в 1994-м в таком же направлении — из красно-синих в красно-белые — проследовал Валерий Масалитин.

«Мы живем в очень странное время, когда комментаторы «Матч ТВ» говорят о медиафутболе больше, чем об обычном футболе, а футболисты переходят к заклятым врагам. А если говорить серьезно, Медина — это игрок высокого класса. Легко адаптируется к любым условиям. Главный козырь Медины — универсальные навыки, он может играть почти везде, причем без потери качества. Когда Федотову (главный тренер ЦСКА. — Прим. BFM) надо было кого-то снарядить в левые латерали, Медина с этой задачей справился блестяще. Он умеет тащить мяч, у него классный удар, играет без серьезных ошибок. Лично я вижу Медину не только на позиции «десятки», но и, например, слева в обороне».

«Спартак» протестирует Медину 23 июля в домашнем матче первого тура чемпионата против «Оренбурга». А Суперкубок — горячая тема прямо сейчас. В Казань назначены дополнительные поезда из обеих столиц России. Билеты на трибуны «Ак Барс Арены» — от 1,2 тысячи до 40 тысяч рублей. Призовой фонд пока не оглашают, но год назад он превысил 60 млн рублей: заработали более 90 млн, и по регламенту 70% выручки разделили между участниками встречи — командой Сергея Семака и «Спартаком».

Из истории: «Зенит» сразится за Суперкубок пятый год подряд и 11-й раз — за всю историю. Армейцы оспорят трофей в 12-й раз, это рекорд Суперкубка, но последним годом, когда они за него боролись, был 2018-й.