Захарян рассказал о самых тяжелых сборах в жизни

Захарян назвал сборы с Личкой самыми тяжелыми в жизни
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян оценил начало работы с новым главным тренером Марцелом Личкой.
«Самые тяжелые в моей жизни сборы. Много нагрузки, бега, мало выходных. Марцел открытый, со всеми может поговорить, профессионал, я очень рад с ним работать. У него поставленный футбол, больше играем в атаку», – приводит слова Захаряна «РИА Спорт».
В мае руководство «Динамо» уволило Славишу Йокановича. С того момента и до конца минувшего сезона бело-голубых временно тренировал Павел Алпатов.
В июне «Динамо» назначило на пост главного тренера команда Марцела Личку. До этого специалист работал с «Оренбургом» (2020 – 2023), «Динамо» (Брест, 2018 – 2020) и «Радомяк» (2016 – 2017).
Прошлый сезон «Динамо» завершило на девятом месте в чемпионате РПЛ. Команда набрала 45 очков, одержала 13 побед, потерпела 11 поражений и сыграла 6 матчей вничью.
Новый сезон «Динамо» начнет с домашнего матча первого тура против «Краснодара». Встреча запланирована на 21 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.