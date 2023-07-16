Захарян рассказал о самых тяжелых сборах в жизни

«Самые тяжелые в моей жизни сборы. Много нагрузки, бега, мало выходных. Марцел открытый, со всеми может поговорить, профессионал, я очень рад с ним работать. У него поставленный футбол, больше играем в атаку», – приводит слова Захаряна «РИА Спорт».