Месси едва не попал в аварию в США

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси едва не попал в дорожно-транспортное происшествие в США. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Арсен Версен».

Аргентинский телеканал TyC Sports снимал, как Месси покидает тренировочную базу «Интер Майами» в белом внедорожнике, и запечатлел момент, как машина аргентинца проезжает на красный свет. Автомобиль, в котором ехал футболист, выехал на перекресток и едва не столкнулся с другой машиной, однако аварии удалось избежать.

В июле «Интер Майами» из МЛС объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента. Презентация Месси состоится 16 июля.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.