Месси едва не попал в аварию в США

Нападающий "Интер Майами" Месси едва не стал участником ДТП в США
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси едва не попал в дорожно-транспортное происшествие в США. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Арсен Версен».
Аргентинский телеканал TyC Sports снимал, как Месси покидает тренировочную базу «Интер Майами» в белом внедорожнике, и запечатлел момент, как машина аргентинца проезжает на красный свет. Автомобиль, в котором ехал футболист, выехал на перекресток и едва не столкнулся с другой машиной, однако аварии удалось избежать.
В июле «Интер Майами» из МЛС объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента. Презентация Месси состоится 16 июля.
Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.
До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре «Барселоны», вместе с которой 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».