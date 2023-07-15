Десятки футбольных фанатов задержаны по пути на матч Суперкубка в Казани

Правоохранительные органы в Казани задержали 35 футбольных болельщиков, направлявшихся в столицу Татарстана на матч за Суперкубок России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В пресс-службе пояснили, что в дежурную часть вечером 14 июля поступила информация, что пассажиры электропоезда «Нижний Новгород - Казань» жгут файеры в салоне вагона, портят имущество, нарушают общественный порядок.

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Стражи порядка, после того как поезд прибыл к месту назначения, задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан.

Правоохранители составили административные протоколы за мелкое хулиганство в отношении 28 задержанных. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Матч Суперкубка между петербургским ФК «Зенит» и ЦСКА состоится сегодня, 15 июля, в 17:00.